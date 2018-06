Pousada da juventude de Ponta Delgada reabre após investimento de 680 mil euros

A pousada da juventude de Ponta Delgada reabriu hoje após obras de requalificação do estabelecimento iniciadas em 2016, num investimento global de 680 mil euros, anunciou o Governo dos Açores.

Desde a inauguração, em 1995, a pousada micaelense ainda não tinha sido alvo de intervenções e a criação da rede de pousadas de juventude dos Açores na última década permitiu adequá-la enquanto "edifício icónico e histórico da ilha de São Miguel", disse o secretário regional adjunto da presidência do Governo dos Açores, Berto Messias.

Além de destacar a importância destas infraestruturas para os jovens açorianos – por conduzirem "a um futuro mais unido e de uma região mais coesa" -, Berto Messias afirmou que a intervenção contribuiu para "o caminho de crescimento e consolidação na área do turismo" não só em São Miguel, mas também "em todas as ilhas dos Açores".

A rede de pousadas de juventude, impulsionada em 2008, engloba as ilhas do Pico (desde 2008), São Jorge (2011), Santa Maria (2012), Terceira (2016) e São Miguel, a partir do dia de hoje.

"Encerrámos o trabalho de valorização e de investimento público na melhoria da nossa rede de pousadas", declarou Berto Messias, numa conferência de imprensa na renovada pousada da juventude de Ponta Delgada.

O secretário regional sublinhou que "quanto maior for a mobilidade dos jovens dos Açores" dentro da região maior será a "coesão social e maior será a coesão territorial".

Para Berto Messias é essencial que todos os jovens açorianos possam "usufruir dos instrumentos públicos" como forma de "terem uma perspetiva mais ampla e mais conhecedora" das nove ilhas dos Açores.

A pousada é detida em 51% pelo Governo Regional Açoriano e em 49% por entidades privadas, sendo fruto do processo de reestruturação do setor público empresarial açoriano.

Mantendo a capacidade inicial, 23 quartos, e podendo receber pessoas com mobilidade reduzida, a pousada de juventude de Ponta Delgada tem um total de 96 camas e diversos espaços de convívio como sala de jogos, sala de estar e esplanada.

Num total de 680 mil euros, o investimento teve como fonte de financiamento 306 mil euros da região autónoma e 374 mil euros de fundos comunitários do programa COMPETIR+.