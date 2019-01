POTRAA propõe limitações para criação de novos alojamentos locais

Proposta de revisão do Programa de Ordenamento Turístico, que está em discussão pública, prevê que nas sedes de concelho de São Miguel só possam surgir novos Alojamentos Locais na futura categoria de AL+

O POTRAA, que está em processo de revisão, é um instrumento definidor das opções estratégicas da política de desenvolvimento turístico nos Açores no curto e médio prazo e o relatório intermédio está desde ontem e até ao próximo dia 22 de março em discussão pública, para eventuais contributos de cidadãos e organizações.



Depois, o relatório de ponderação da discussão pública e o relatório final do POTRAA serão submetidos a aprovação pelo Conselho do Governo, seguindo para discussão e aprovação no parlamento açoriano, antes da sua entrada em vigor.







Leia mais na edição desta quarta-feira, 23 janeiro 2019, do jornal Açoriano Oriental