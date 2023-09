Potenciação do setor das pescas da Graciosa passa por novas infraestruturas, reconhece Manuel São João

Manuel São João falava na tomada de posse de um terreno com cerca de 15 mil metros quadrados, adquirido pela Lotaçor, junto ao Porto de Pescas, na Praia.

“Deslocámo-nos à Graciosa para tomar posse deste terreno com cerca de 15 mil metros quadrados, na Vila da Praia, constituindo uma grande mais valia para toda a fileira da pesca nesta ilha”, salientou o Secretário Regional do Mar e das Pescas, acrescentando que “desde logo, porque a Graciosa é a única ilha do arquipélago que não dispõe de um entreposto frigorífico, considerando que o existente está desativado e num espaço que não oferece condições para obras de melhoramento, na zona da Folga, tendo-se optado por um local mais perto do porto e que oferece melhores condições, em termos logísticos, a todos os intervenientes”.

De acordo com Manuel São João, “tendo em conta, principalmente, a proximidade do porto de pescas, impunha-se uma solução numa área como esta que permita, por um lado, a construção do entreposto e de outras infraestruturas de apoio às pescas e, por outro, em parceria com a Associação dos Pescadores Graciosenses, a Lotaçor e a Câmara Municipal de Santa Cruz, de se criarem todas as condições, num trabalho conjunto, que o setor necessita por forma a ganhar, ainda mais, projeção e que as pescas se desenvolvam em consonância com o trabalho que tem sido desenvolvido e cujos resultados demonstram esse mesmo crescimento”.

O Secretário Regional do Mar e das Pescas adiantou ainda que está a ser já desenvolvido um trabalho interno, tendo em vista protocolar um entendimento entre a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa e a Lotaçor, sendo que a autarquia disponibiliza a vertente técnica, para se proceder ao levantamento topográfico do terreno para que seja projetada a implantação das infraestruturas a construir.

“Paralelamente, este espaço servirá também para a Escola do Mar dos Açores, que pretende, arrancar em breve com cursos de formação na Graciosa, nomeadamente na vertente mecânica marítima”, disse Manuel São João.