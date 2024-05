Possível tiroteio perto da embaixada de Israel em Estocolmo força isolamento da área

Várias pessoas foram retidas no local e uma grande zona foi isolada no bairro de Östermalm, em Estocolmo, segundo as autoridades.

Polícias patrulhavam a área na madrugada de hoje quando ouviram diversas explosões, que acreditaram ser disparos de arma de fogo.

"Foram encontradas evidências no local que reforçam as suspeitas que houve um tiroteio", disse o porta-voz da polícia, Per Fahlström, à televisão pública sueca SVT.

Segundo a SVT, existem vários cartuchos, embora a polícia, que fez buscas em várias residências, não o tenha confirmado.

"Nenhuma pessoa foi detida. Podemos classificar como um crime grave com arma de fogo. A investigação está em fase muito inicial e ainda há muitas etapas a serem realizadas. Portanto, não é possível dar qualquer previsão de como irá se desenvolver", disse, em comunicado, a procuradora responsável pelo caso, Marika Hoppe.

Hoppe acrescentou não poder divulgar se alguém está a ser interrogado.