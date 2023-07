Portugueses vivem melhor "no país do PS" e não há alternativa

"Felizmente os portugueses e as portuguesas vivem no país do PS, no país governado pelo PS, não vivem no país negro, macambúzio, sem futuro que constantemente a nossa oposição à direita apresenta", afirmou Eurico Brilhante Dias, durante o debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro, o líder parlamentar do PS acrescentou: "A estabilidade política é um elemento central, e a pergunta que deixo, a questão que fica, perante a falta de alternativa, e perante os erros da oposição, é como vamos prosseguir com estabilidade política para que daqui a um ano os portugueses e as portuguesas e o país estejam melhores".

"Senhor deputado, só tenho uma divergência consigo. É que há uma alternativa, e a alternativa deles é muito simples: é voltar a andar para trás, para o ciclo de empobrecimento em que sempre governaram", respondeu o primeiro-ministro.

António Costa aproveitou a interpelação do PS para retomar a mensagem que já tinha deixado na sua intervenção inicial de que a oposição errou as previsões, que foi reforçada também por Eurico Brilhante Dias, e lembrou o período de governação PSD/CDS-PP.

Segundo o primeiro-ministro, "eles andam desde 2015 a continuar a errar no diagnóstico, como entre 2011 e 2015 não conseguiram retirar o país da situação do défice excessivo nem de endividamento excessivo a não ser arrastar o país para a austeridade, sem crescimento e com empobrecimento".