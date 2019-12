Portugueses gastaram mais na ‘Black Friday’ este ano e compraram mais 'online'

Os dados da empresa que gere a rede multibanco mostram que as compras ‘online’ no dia da ‘Black Friday’ este ano (29 de novembro) representaram 10,4% do total de compras, acima dos 8,6% registados na ‘Black Friday’ de 2018.

A mesma fonte indica que o valor das compras na ‘Black Friday’ este ano foi 1,9 vezes superior ao valor médio do mês de novembro, que a hora com mais compras foi entre as 20:00 e as 21:00, tendo-se registado o segundo com mais compras pelas 08:24 e 41 segundos.

Os dados da SIBS também mostram que a hora da compra ‘um milhão’ na ‘Black Friday’ este ano foi mais cedo do que nos dois anos anteriores, pelas 11:27, depois de em 2018 ter sido pelas 12:09 e em 2017 ter-se registado quando eram 12:32.

O ‘top’ 5 dos setores com maior número de compras na ‘Black Friday’ foi liderado pelos supermercados e hipermercados (22,9% do total de compras), seguido pelos serviços de ‘catering’, restauração e similares (17,1%), moda e acessórios (13,2%), e em ‘ex aequo’, com 4,9% das compras totais, cada um, os setores da cultura, entretenimento e equipamento e produtos petrolíferos e gasolineiras.

Os setores com maior crescimento em número de compras no dia da ‘Black Friday’ este ano face ao resto do mês de novembro foram o da perfumaria e cosmética (3,6 vezes), moda e acessórios (3,5 vezes), jogos e brinquedos (3,2 vezes), tecnologia (3,1 vezes) e material desportivo e recreativo (2,6 vezes).

Os distritos onde se verificou uma variação mais elevada do número de compras físicas na ‘Black Friday’ este ano face à média do mês de novembro foram Vila Real e Castelo Branco, e, nas regiões autónomas, as ilhas do Corvo, Flores, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Funchal.

Este ano a ‘Black Friday’ ocorreu em 29 de novembro, a última sexta-feira do mês, quando em 2018 tinha sido em 23 de novembro e em 2017 em 24 de novembro.

A média do mês de novembro considerada na análise da SIBS não inclui o dia ‘Black Friday’ e a análise tem em consideração as compras efetuadas por cartões portugueses e estrangeiros, quer em lojas físicas quer ‘online’.