Portugueses eliminados nos Mundiais de juniores de ténis de mesa

O português Tiago Li perdeu esta sexta feira com o tailandês Yanapong Panagigtun, por 4-1, e foi eliminado do torneio de singulares masculinos dos Mundiais de juniores de ténis de mesa, que decorrem em Bendigo, na Austrália.

Este resultado, conjugado com a vitória do brasileiro Eduardo Tomoike sobre o iraniano Arya Amiri, deixou o jovem luso no quarto lugar do Grupo 7.

Quem já estava virtualmente arredado do acesso ao quadro principal era Vítor Amorim, que partiu para a última jornada do seu agrupamento já sem possibilidades de se qualificar, depois de ter averbado duas derrotas.

Hoje, somou terceira derrota, ante o neozelandês Nathan Xu, por 4-1, e despede-se do Grupo 14 da fase de grupos também na última posição.

Amorim e Li, que já tinham sido eliminados em pares mistos, ainda estarão na prova de pares, no sábado, na qual defrontam os alemães Cedric Meissner e Kay Stumper.