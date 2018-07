Portuguesa em Atenas confia que fogo está controlado

As mais lidas

Os fogos que lavram na Grécia causaram pelo menos 60 mortos e 172 feridos, alguns em estado crítico, de acordo com os últimos dados da Proteção Civil grega.

A zona está situada numa zona de mata, "as casas estão construídas no meio dos pinheiros e isso ajuda a que tudo arda de uma vez, o fogo propaga-se muito rapidamente”, revelou ainda.

“Num dos sítios onde há vítimas mortais, estavam a referir que praticamente tudo aconteceu em uma hora ou pouco mais, nos sitos onde há casas ardidas. Foi imensamente rápido e em grande parte penso que causado pelos ventos muito fortes… Foi mais ou menos como no ano passado em Portugal”, disse Maria da Piedade.

A rapidez com que o fogo alastrou foi um dos fatores que terá motivado um número de elevado de vítimas, indicou.

Na tarde e noite de segunda-feira, lembrou, a região de Atenas estava “carregada de cheiro a queimado e partículas em suspensão” e com um céu enegrecido e alaranjado.

De acordo com a secção consular da embaixada de Portugal em Atenas, a comunidade portuguesa inclui 600 pessoas, incluindo lusodescendentes.

A portuguesa, dirigente da Associação cultural para os portugueses na Grécia, contou que os portugueses com conseguiu contactar e que sabia que estavam nas zonas do fogo, "estão todos bem".

“Falei com o senhor embaixador há cerca de uma hora, puseram-se em movimento para o que fosse necessário, pediu-me que, se soubesse de alguém, os reencaminhasse para a embaixada para o que fosse necessário”, disse.

Maria da Piedade assinalou que não há registo de vítimas entre a comunidade portuguesa, uma confirmação que obteve após um contacto com o representante diplomático português.

“Na zona de Atenas os incêndios estão debelados, controlados. Os bombeiros estão a controlar toda a região para apagar os pequenos focos que ainda existam. Tenho estado a ouvir as notícias e os incêndios nesta região estão apagados e as imagens na televisão são de zonas queimadas, mas não de zonas em chamas”, referiu por telefone à Lusa Maria da Piedade Maniatoglou, 61 anos, que se fixou há mais de quatro décadas na capital grega.

