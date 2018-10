Português eleito para integrar direção da federação internacional de lutas amadoras

As mais lidas

Pedro Silva vai integrar a direção da federação internacional, presidida por Nenad Lalovic, membro da Comissão Executiva do Comité Olímpico Internacional.

O candidato português foi eleito à primeira volta e com maioria absoluta numa eleição realizada durante o congresso da United World Wrestling em Budapeste.

Para o também presidente do Comité do Mediterrâneo de Lutas Associadas (CMLA) "é uma honra e um privilégio, mas também uma enorme responsabilidade poder servir a modalidade neste cargo".

"Esta eleição é o reconhecimento da capacidade e da competência demonstrada pela FPLA ao longo dos últimos anos, no plano internacional, mas também nacional", assinalou Pedro Silva, em comunicado na página oficial da FPLA.

