Portugal volta a ultrapassar barreira dos 1.000 infetados num dia

"Hoje ultrapassamos os 1.000 casos. Temos de estar muito bem preparados para o que se possa aproximar", disse António Lacerda Sales, numa cerimónia em Braga.

Fonte da Direção Geral da Saúde, “o número exato [de casos] ainda está a ser contabilizado” e será divulgado ao início da tarde no boletim epidemiológico diário da DGS.

A barreira dos 1.000 casos foi ultrapassada depois de nesta quarta-feira já terem sido reportados 944 novos casos de infeção.

Só por duas vezes o número de casos ultrapassou o milhar. Em 10 de abril com 1.516 e em 31 de março com 1.035, de acordo com os dados da DGS.