Portugal volta a treinar após empatar com França e seguir para os ‘oitavos’

Na sessão agendada para as 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, o selecionador luso, Fernando Santos, deverá contar apenas com os suplentes utilizados e com aqueles que não foram opção na Puskás Arena, enquanto os titulares no encontro com os gauleses deverão fazer trabalho de recuperação.

O defesa Nuno Mendes, com problemas musculares, que o afastaram do encontro com a Alemanha, no sábado, e do duelo com a França, na quarta-feira, deverá prosseguir com recuperação à margem do grupo, que aponta, agora, para o confronto com a Bélgica, em Sevilha, no domingo.

Além do lateral do Sporting, também Danilo pode não integrar a sessão, depois de ter sido atingido pelo guarda-redes francês Lloris, durante a primeira parte, tendo sido substituído ao intervalo por João Palhinha, assim como Nelson Semedo, que também saiu com queixas do jogo com os gauleses.

O apronto, que será aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, não será antecedido de conferência de imprensa.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do agrupamento, marcando encontro com a Bélgica nos ‘oitavos’ (domingo, em Sevilha), com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.