Portugal volta a enfrentar Suíça sem Ronaldo, Guerreiro e Moutinho

A seleção portuguesa viajou para Genebra motivada face aos triunfos caseiros obtidos nos últimos dias em Lisboa, o primeiro perante os helvéticos (4-0) e o segundo diante da República Checa (2-0), que lhe deu o primeiro lugar isolado da ‘poule’, o único que dá acesso à ‘final four’ da prova, cuja primeira edição foi conquistada pela seleção nacional, no Porto, em 2019.

O ‘capitão’ da equipa das ‘quinas’, o médio e o lateral-esquerdo não seguiram viagem com a comitiva por uma “questão de gestão”, conforme adiantou o selecionador luso, Fernando Santos, na conferência de imprensa de lançamento do duelo de hoje. Com estas três ausências confirmadas, nenhum jogador terá de ir para a bancada, uma vez que podem constar 23 na ficha de jogo.

Desta forma, é certo que haverá alterações no ‘onze’, face àquele apresentado ante a República Checa (2-0), na quinta-feira, com o guarda-redes Rui Patrício e o defesa-esquerdo Nuno Mendes a terem lugar assegurado entre os titulares, de acordo com o técnico português.

De resto, sem Cristiano Ronaldo, o ponta de lança André Silva espreita uma oportunidade, após não ter sido opção com suíços e checos, ambos no Estádio José Alvalade, mas é na defesa que podem acontecer as sonantes alterações, uma vez que João Cancelo, Pepe e Danilo são os únicos totalistas lusos nesta terceira edição da prova continental.

Pela frente, Portugal terá um adversário que se esperava mais temível e se intrometesse nas contas do apuramento, mas as três últimas exibições passaram uma imagem irreconhecível de uma seleção que chegou aos quartos de final do Euro2020, no último verão.

O conjunto liderado por Murat Yakin soma três derrotas em outras tantas partidas e vai, agora, começar a pensar em sobreviver na Liga A, de forma a não ser relegado para a secundária, porém, para tal, precisa de apresentar muito mais objetividade no ataque e, principalmente, emendar os constantes erros defensivos.

Após três de seis jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com sete pontos, contra cinco da Espanha, quatro da República Checa e nenhum da Suíça.

O segundo duelo da ‘poule’ entre Portugal e Suíça está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa) e será dirigido pelo croata Fran Jovic.

Após estes quatro jogos, a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos dois encontros no grupo A2 em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, perante os espanhóis.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.