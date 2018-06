Portugal voa hoje para Saransk, mas ainda treina em Kratovo

A seleção portuguesa de futebol voa este domingo para Saransk, na Rússia, onde segunda-feira decide com o Irão um lugar nos oitavos de final do Mundial2018, mas ainda trabalha no seu ‘quartel-general’ de Kratovo.

A equipa das ‘quinas’ prescindiu do treino na Arena Saransk, onde o selecionador Fernando Santos e um jogador vão fazer a antevisão do desafio, em conferencia de imprensa marcada para as 20:00 (18:00 em Lisboa).

De manhã, às 10:30 (08:30), a derradeira afinação de estratégia será feita no centro de estádio do FC Saturn, sendo que a equipa parte à tarde para Saransk.

Sábado, João Mourinho continuava sem treinar, devido a síndrome gripal, enquanto Raphael Guerreiro foi reintegrado após debelar problemas musculares numa perna.

Portugal e Espanha partilham a liderança do grupo B, com quatro pontos, seguidos do Irão, com três, enquanto Marrocos ainda não pontuou e está afastado da próxima fase.

A seleção portuguesa e o Irão defrontam-se na segunda-feira em Saransk, às 21:00 (19:00).