Portugal faz história com Vietname e 'desafia' Estados Unidos

O ‘passaporte’ para a fase seguinte do Mundial2023 passa por um triunfo face aos Estados Unidos, as bicampeãs mundiais em título, ou, no mínimo, um empate, mas, aconteça o que acontecer, o ‘onze’ luso já fez história na Nova Zelândia, com o primeiro triunfo num Mundial, no palco onde tinha selado o apuramento.

Depois do 0-1 com os Países Baixos, Francisco Neto levou à letra o confiar em todas as 23 eleitas e mudou sete peças no ‘onze’, com duas das novidades a ‘acabarem’ com o jogo na primeira parte: Telma Encarnação marcou o primeiro, aos sete minutos, e Kika Nazareth o segundo, aos 21, a passe da madeirense.

Na segunda parte, Portugal criou uma série de oportunidades para ampliar o marcador - incluindo os remates aos ‘ferros’ de Joana Marchão - e chegar à goleada, mas esteve infeliz na finalização, sendo que, do outro lado, nunca permitiu que a guarda-redes Patrícia Morais fosse chamada a intervir.

O Waikato Stadium passa, assim, a figurar duplamente na história da formação das ‘quinas’, que na terça-feira, em Auckland, a partir das 19:00 locais (08:00 em Lisboa), vai desafiar as ‘todo poderosas’ norte-americanas.

Em relação à estreia, Francisco Neto revolucionou o ‘onze’, com sete mudanças, trocando Inês Pereira, Catarina Amado, Diana Gomes, Dolores Silva, Fátima Pinto, Andreia Norton e Diana Silva por Patrícia Morais, Lúcia Alves, Ana Seiça, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Kika Nazareth e Telma Encarnação.

Com a mesma defesa a três da estreia, Portugal entrou de rompante e, após falhanços de Jéssica (quatro minutos) e Kika (cinco), adiantou-se no marcador aos sete, por Telma Encarnação, que encostou na pequena área um centro da direita de Lúcia Alves, lançada por Andreia Jacinto. O primeiro golo de sempre em Mundiais.

Em vantagem, Portugal ficou ainda mais por cima no jogo e continuou a colecionar ocasiões de golo, a mais flagrante perdida por Lúcia Alves (12 minutos), e, com toda a naturalidade, chegou ao segundo, aos 21, por Kika, que, isolada por Telma, marcou com classe, na ‘cara’ de Thi Kim Thanh Tran.

Até ao intervalo, a formação das ‘quinas’ manteve-se a dominar por completo o encontro, mas, sem a mesma ‘urgência’ de atacar, só teve mais uma grande oportunidade, que Telma não aproveitou, aos 28 minutos. Defensivamente, esteve sempre no controlo da situação.

Para a segunda parte, as duas equipas regressaram com os ‘onzes’ iniciais e nada mudou, com Portugal a continuar a dominar completamente os acontecimentos e a criar sucessivas ocasiões para chegar ao terceiro golo.

Telma Encarnação (55 e 65 minutos), Andreia Jacinto (64), Jéssica Silva (66), Joana Marchão (67), que acertou no poste direito, e Kika Nazareth (67) poderiam ter faturado.

O selecionador luso lançou, depois, Andreia Norton, Ana Capeta e Carolina Mendes, que quase marcou aos 85, de cabeça, depois de mais uma bola aos ‘ferros’, desta vez à barra, de Joana Marchão, aos 82, na transformação de um livre. Já quase a terminar, ainda entraram Sílvia Rebelo e Ana Rute.