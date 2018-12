As mais lidas

Portugal fechou assim o torneio com quatro vitórias, pois para garantir presença na final impôs-se à Holanda, por 12-9, à Croácia, por 18-15 e à Hungria por 14-3.

Ao intervalo da final, a equipa mista portuguesa, que no sábado já tinha vencido a Croácia na segunda jornada do grupo (18-15) vencia por 10-2.

