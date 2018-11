Portugal vence na Polónia e fica em vantagem no 'play-off' do Europeu de sub-21

As mais lidas

O vencedor qualifica-se para a fase final, juntando-se a Itália (coanfitriã), Croácia, Espanha, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Sérvia, Roménia, França e ao vencedor do ‘play-off’ entre Grécia e Áustria.

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu hoje fora a Polónia por 1-0, em encontro da primeira mão do ‘play-off’ de apuramento para a fase final do Europeu da categoria de 2019, disputado em Zabrze.

