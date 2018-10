Portugal vence na Escócia por 3-1 e ganha três novos internacionais

As mais lidas

O extremo Hélder Costa teve uma estreia memorável, ao ser titular e inaugurar o marcador, aos 43 minutos, tendo o avançado Éder, que não marcava desde que apontou o histórico golo do triunfo sobre a França na final do Euro2016, aumentado a vantagem, aos 74.

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje a Escócia por 3-1, em jogo particular disputado no estádio Hampden Park, em Glasgow, em que o selecionador Fernando Santos promoveu a estreia de três novos internacionais.

