Portugal vence Geórgia na estreia na qualificação para o Euro de voleibol feminino

Na segunda jornada, agendada para domingo, a seleção portuguesa vai medir forças com a França, em Matosinhos.

No outro encontro do grupo, França e Dinamarca defrontam-se ainda hoje na cidade gaulesa de Belfort.

Na capital georgiana, Portugal ‘despachou’ a equipa da casa em uma hora e três minutos, com os parciais de 25-11, 25-11 e 25-16, e iniciou da melhor forma a campanha para estar na fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Hungria, Polónia, Eslováquia e Turquia.

A seleção portuguesa de voleibol feminino estreou-se esta quarta feira na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019, que vai decorrer em quatro países, com um triunfo sobre a Geórgia, por 3-0, em Tbilisi, no Grupo D.

