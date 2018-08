Portugal vence Croácia em Zagreb rumo ao Europeu2019 de voleibol

Portugal venceu pelos parciais de 25-18, 25-22 e 25-18 e averbou em Zagreb o segundo triunfo em dois jogos por 3-0, uma vez que tinha derrotado a Albania, também por 3-0, o que lhe permite liderar o grupo D, com seis pontos, e que integra ainda a Áustria.

Com uma atuação irrepreensível ao nível das várias ações de jogo, com destaque para o forte serviço, que valeu uma mão cheia de ases (pontos diretos), Portugal dominou o encontro desde o início do primeiro ‘set’ em que conseguiu uma vantagem de quatro pontos (6-2).

Bem no ataque, bloco, distribuição, receção e defesa, a seleção portuguesa evitou a reação croata, que encurtou a diferença para 7-6 e voltou a abrir a diferença para quatro pontos com dois serviços diretos de Marco Ferreira (10-6).

Com o decorrer do parcial, Portugal dilatou a vantagem sucessivamente para cinco (12-7), seis (15-9), sete (18-11) e oito pontos (22-14), o que lhe permitiu gerir o jogo e fechar o parcial aos 25-18, na terceira tentativa de que dispôs.

Galvanizada pela exibição, a seleção portuguesa manteve no segundo parcial a mesma atitude, atingindo novamente a vantagem de 6-2, mas, com alguns erros, permitiu à Croácia aproximar-se no marcador para a diferença mínima.

A seleção croata enjeitou as ocasiões de que dispôs para empatar e disso tirou partido Portugal, com boa variação de jogo do distribuidor Miguel Tavares e atitude do líbero João Fidalgo, para voltar a ‘fugir’ nos números do parcial.

Com os aríetes Alexandre Ferreira, Marco Ferreira e Lourenço Martins a fazer a diferença no serviço e no ataque, secundados por Filip Cveticanin e Phelipe Martins na rede, Portugal abriu para uma diferença de seis pontos aos 23-17.

Falhas de concentração na parte final do ‘set’, no serviço de Ante Giljanovic, permitiram aos croatas reduzir para apenas um ponto de diferença, com um parcial de cinco, aos 23-22, e lançar a incerteza quanto ao vencedor do parcial.

O selecionador Hugo Silva pediu uma paragem de jogo, para acalmar a equipa, e no recomeço, já depois de Alex Ferreira ter feito o 24-22, o segundo distribuidor luso, José Pedro Monteiro, fechou o parcial aos 25-22, com um serviço direto.

Portugal manteve a mesma postura, atitude e nível exibicional no terceiro e último parcial, que voltou a liderar praticamente desde o início, chegando cedo a uma vantagem de quatro pontos (10-06), que abriu para oito (20-12).

Mantendo a seleção croata à ‘distância’, com um parcial de cinco pontos consecutivos no serviço de Alexandre Ferreira (20-12), Portugal encerrou o encontro em 3-0 com um triunfo por 25-18 e que lhe permite encarar com otimismo a qualificação para o Europeu2019.