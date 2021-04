Portugal vai enviar medicamentos e oxigénio para a Índia

Dia 24 abril, ilha Terceira

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, acolhe, no próximo dia 24 de abril, pelas 16 horas, o lançamento da obra 'Álvaro Monjardino. O Homem. O Advogado. O Político. O Investigador', numa edição do Instituto Açoriano de Cultura e com apresentação da obra estará a cargo de José Guilherme Reis Leite.