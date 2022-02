Portugal vai atacar Mundial de futsal com Ricardinho e a ‘mira’ nas medalhas

O técnico anunciou os 16 convocados para a competição, que se vai disputar na Lituânia, entre 12 de setembro a 03 de outubro, e na qual a equipa das 'quinas' se vai apresentar “com as ambições do costume” e com a intenção de melhorar o quarto posto do Mundial2016, que se realizou na Colômbia.

“Queremos sempre mais. No último Mundial, não chegámos às medalhas e é aí que queremos chegar, ir até ao fim. É verdade que chegámos ao final da competição, mas não trouxemos uma medalha. Numa altura em que se fala de medalhas e Jogos Olímpicos, não queremos vir de peito vazio”, afirmou Jorge Braz, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No entanto, o técnico disse estar “consciente da dificuldade de chegar até ao final de um Mundial, uma vez que há seleções que estão cada vez mais bem preparadas”, desde logo Tailândia e Marrocos, adversários de Portugal no Grupo C e “duas seleções de nível muito elevado e interessante, que podem e querem surpreender”.

Da ‘poule’ lusa faz igualmente parte a seleção das Ilhas Salomão, um oponente “de um nível ligeiramente inferior, que tem tido dificuldades nos mundiais, mas que está sempre presente e com irreverência”.

A “meritocracia” esteve na base da elaboração da convocatória de 16 atletas, mais dois do que vinha sendo habitual para a competição, devido à pandemia de covid-19, sendo que Portugal se vai apresentar com “um grupo de gente jovem e gente experiente”, incluindo o ‘capitão’ Ricardinho, que está pronto a dar o seu contributo, depois de se ter lesionado em março, precisamente ao serviço da seleção.

“Vai estar [em boas condições]. Já está num patamar de forma desportiva muito interessante. Desde o processo inicial foi acompanhado pela nossa equipa médica e, mais tarde, também pela nossa equipa técnica. Se estiver bem, o Ricardo vai apresentar-se a um nível muito bom”, antecipou Jorge Braz.

No lote de convocados, destacam-se as estreias em fases finais de Eduardo Sousa, Tomás Paçó, Afonso Jesus, Pauleta e Zicky Té, que integram um grupo recheado de altas ‘patentes’ do futsal nacional, como Bebé, João Matos, André Coelho, Ricardinho, Bruno Coelho, Pany Varela ou Tiago Brito.

A preparação de Portugal, com início a 08 de agosto, vai decorrer em Rio Maior e Viseu, sendo que, até à partida para a Lituânia, o conjunto luso tem agendados sete jogos de preparação, com Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (dois).

A seleção nacional estreia-se no Mundial2021 a 13 de setembro, diante da Tailândia, seguindo-se os duelos com Ilhas Salomão (16) e Marrocos (19).





Lista dos 16 convocados para o Mundial2021 de futsal:

Guarda-redes: Eduardo Sousa (Viña Valdepeñas, Esp), Vítor Hugo (Sporting de Braga) e Bebé (Leões de Porto Salvo).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp), Tomás Paçó (Sporting), Erick Mendonça (Sporting), Fábio Cecílio (Sporting de Braga) e Afonso Jesus (Benfica).

las: Ricardinho (ACCS Paris, Fra), Tiago Brito (Sporting de Braga), Pany Varela (Sporting), Pauleta (Sporting), Miguel Ângelo (Sporting) e Bruno Coelho (Nápoles, Ita).

Pivô: Zicky Té (Sporting).