Portugal treina e 'dorme' na Cidade do Futebol na preparação para a Croácia

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), todos os 25 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos concentram-se hoje na Cidade de Futebol e, pela primeira vez, vão ficar instalados na chamada ‘Casa dos Atletas’, até viajarem na sexta-feira para o Porto, onde vão defrontar os atuais vice-campeões mundiais, na primeira jornada do Grupo 3.

Nos últimos anos, a seleção nacional já estava habituada a treinar na Cidade de Futebol, mas a comitiva ficava sempre acomodada numa unidade hoteleira da zona.

A FPF avançou que, devido à pandemia da covid-19, todos os treinos serão à porta fechada, com as imagens e os vídeos dos primeiros 10 minutos de cada sessão a serem disponibilizadas pelos meios audiovisuais do organismo.

O primeiro treino está agendado para hoje, às 17:00.

Também por causa do novo coronavírus, as habituais conferências de imprensa diárias estão canceladas, embora a FPF vá distribuir declarações dos jogadores através do seu canal de televisão e do seu site oficial.

A única exceção irá acontecer no dia anterior ao duelo com a Croácia, com a conferência de imprensa de antevisão e os primeiros 15 minutos do treino, no Estádio do Dragão, a poderem ter a presença de jornalistas, numa fase em que a responsabilidade da organização já pertence à UEFA.

Portugal começa a defender o título da Liga das Nações frente à Croácia e, três dias depois, desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.