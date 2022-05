"A Rússia não vai participar no Grupo C da fase final do Euro2022 feminino, agendado entre 06 e 31 de julho em Inglaterra, e será substituída por Portugal, o adversário que a Rússia derrotou nos 'play-offs'", lê-se no comunicado da UEFA.

Portugal vai assim participar pela segunda vez num Europeu de futebol feminino, depois de ter estado na edição de 2017, na qual venceu uma partida e perdeu duas, não passando a fase de grupos.