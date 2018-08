Portugal soma primeiro desaire na fase de apuramento para o Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol sofreu este sábado a primeira derrota no apuramento para o Europeu de 2019, ao perder em Zwettl com a Áustria 3-1 (26-24, 21-25, 25-23 e 26-24), na quarta jornada do grupo D de qualificação.

Apesar do desaire, a equipa das 'quinas' manteve o primeiro lugar do grupo D, com nove pontos em quatro encontros, seguida da Áustria, com sete. A Croácia ocupa o terceiro posto, com três pontos em outros tantos jogos, enquanto a Albânia é última da 'poule', com dois pontos, também com três partidas disputadas.

A seleção comandada pelo selecionador Hugo Silva esteve perto de triunfar no primeiro parcial e levou a discussão até às vantagens, mas os austríacos prevaleceram por 26-24.

Todavia, Portugal não acusou a perda do primeiro 'set' e acabou por recuperar logo no parcial seguinte, vencendo por 25-21, numa prestação sustentada nas atuações positivas de Alexandre Ferreira e Marco Ferreira.

Com o peso do 'fator casa', a Áustria ressurgiu e voltou a ser mais forte nos momentos decisivos, ao impor-se nos terceiro e quarto parciais: 25-23 e 26-24, à semelhança do que tinha conseguido no primeiro 'set'.

A seleção nacional volta a jogar na fase de apuramento entre os dias 05 e 06 de janeiro, na receção à Croácia, e termina a campanha em 09 de janeiro, com a visita à Albânia.

Para a fase final do Europeu, que será organizado por Bélgica, França, Holanda e Eslovénia, apuram-se os dois primeiros classificados de cada grupo. A fase final do Europeu vai contar com 24 países e decorre entre 13 e 19 de setembro de 2019.