Portugal sofre terceira derrota no Torneio Internacional da Anadia de basquetebol

A seleção portuguesa masculina de sub-20 de basquetebol registou este domingo a terceira derrota no Torneio Internacional da Anadia, desta feita perante Israel 82-72, seleção que conquistou, invicta, a prova.

Nos dois jogos anteriores, Portugal cedeu perante a Holanda (65-54) e a Suécia (82-75), terminando no quarto e último lugar este quadrangular, que serviu de preparação para o Europeu de sub-20, Divisão B, que arranca no dia 13 deste mês em Sófia.

No jogo que encerrou a prova, o conjunto orientado por José Ricardo Rodrigues, selecionador nacional de sub-20 e treinador do Benfica, soçobrou perante a maior qualidade da seleção israelita, que integra a Divisão A do Europeu da categoria.

No outro embate da derradeira jornada, a Holanda derrotou a Suécia por 67-58.