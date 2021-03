Covid-19

Portugal regista 11 mortes e 568 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

Portugal registou, esta sexta-feira, 11 mortes relacionadas com a Covid-19, menos 10 do que na quinta-feira, e 568 novos casos de infeção com o novo coronavírus, mais 83, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).