Portugal regista 10 mortes e 434 novos casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 743 doentes (menos 28 do que na segunda-feira), o número mais baixo desde 06 de outubro, dia que estavam internadas 732 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 159 doentes (menos seis em relação a segunda-feira), o valor mais baixo desde 18 outubro, dia em que Portugal tinha 155 doentes nestas unidades.

Os dados indicam ainda que 1.212 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 769.086 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição, com 32.332 contabilizados hoje, menos 788.

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.794 mortes associadas à covid-19 e 818.212 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 14.918 contactos, menos 162 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.369.242 pessoas vacinadas contra a covid-19: 914.058 com a primeira dose e 455.184 com a segunda dose.

Das 10 mortes registadas nas últimas 24 horas, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Norte, uma na região Centro e uma no Alentejo.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 157 novas infeções, contabilizando-se até agora 309.999 casos e 7.098 mortos.

A região Norte tem 113 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 329.655 casos de infeção e 5.294 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 58 casos, acumulando-se 116.746 infeções e 2.990 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 20 casos, totalizando 28.930 infeções e 967 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem notificados 28 novos casos, somando 20.497 infeções e 351 mortos.