O número de mortes é o mais baixo desde 14 de outubro, dia em que foram regitados sete óbitos.

O boletim da DGS revela que estão internados 996 doentes (mais 20 do que no domingo). Desde o inicio de fevereiro que Portugal nao registava um aumento do número de internamentos.

Nos cuidados intensivos Portugal tem hoje 231 doentes (menos 11 em relação a domingo).