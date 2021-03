Covid-19

Portugal recebeu hoje mais de 100 mil doses da vacina da Pfizer

Portugal recebeu, esta segunda-feira, 101.790 doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, adiantou fonte oficial do Ministério da Saúde, com um total de 11.700 doses a serem distribuídas para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.