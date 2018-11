Portugal perde e está fora do Mundial de andebol feminino de 2019

A seleção portuguesa de andebol feminino perdeu hoje com a Grécia por 16-15, na terceira e última jornada do Grupo 3 de apuramento para o ‘play-off’ de acesso ao Mundial2019, ficando arredada da próxima fase.

Depois da derrota com a Bielorrússia (31-23) e da vitória com a Itália (34-20), a equipa das ‘quinas’ precisava de vencer e que as bielorrussas perdessem com as italianas para ser primeira classificada, ou de vencer para poder tentar ser a melhor segunda, mas o resultado ‘sorriu’ às anfitriãs da ‘poule’ 3.

Num jogo com poucos golos, a primeira parte foi muito fechada e as lusas chegaram ao intervalo a perder por5-4, antes de passarem para a frente nos primeiros minutos da etapa complementar, dando-se depois a reviravolta grega.

Patrícia Rodrigues e Soraia Lopes foram as melhores marcadoras lusas, com quatro golos cada, enquanto as gregas se concentraram na capacidade de Aikaterini Vafeiadou (oito golos).

O resultado deixa as gregas com quatro pontos no segundo lugar, e à espera do Bielorrússia-Itália, enquanto Portugal já sabe que será terceiro ou quarto na ‘poule’ e fica fora das possibilidades de apuramento.

“Depois de jogos de grande nível, fizemos um jogo péssimo. Marcar quatro golos numa parte diz bem da nossa inoperância ofensiva”, disse o selecionador, Ulisses Miguel Pereira, citado pela Federação Portuguesa de Andebol.

O técnico quer agora “analisar, treinar e melhorar”, depois do “pior jogo dos últimos quatro anos”, admitindo que as jogadoras “sentiram muito esta derrota”, mas que confia nas mesmas para “dar alegrias no futuro ao andebol feminino português”.