Portugal perde com Noruega no Mundial sub-20 de andebol feminino

A seleção portuguesa de andebol feminino sub-20 perdeu este sábado por 34-22 com a Noruega, no Mundial da categoria, a decorrer na Hungria, continuando, no entanto, bem posicionada para se apurar para a fase de eliminação direta.

Também para o grupo A, a Hungria ganhou por 27-17 ao Montenegro e vai disputar domingo, na última jornada, os dois primeiros lugares com as norueguesas.

Portugal 'folga' no domingo devido à ausência da Costa do Marfim, que desistiu do torneio por não conseguir viajar para a Hungria. Como também já têm uma vitória sobre o Brasil, as lusas apontam para o quarto lugar do grupo, que só perderão se as brasileiras ganharem ao Montenegro.

Caso Portugal passe em quarto, como parece provável, cruzará nos oitavos de final com a vencedora do grupo B, em que a Rússia impera.