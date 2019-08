Portugal perde com a Itália na estreia no Europeu2019 feminino de voleibol

A seleção portuguesa feminina de voleibol perdeu esta sexta feira por 3-0 com a vice-campeã mundial Itália, em Lodz, na Polónia, na estreia no Europeu2019, prova para a qual se apurou pela primeira vez na sua história.

Portugal, que deu boa réplica nos momentos iniciais do primeiro parcial, em que o equilíbrio foi uma constante até aos 8-7, acabou por soçobrar ao maior poder das italianas no bloco e ataque e perdeu pelos parciais de 25-15, 25-14 e 25-13.

No primeiro ‘set’, após o equilíbrio inicial, a Itália tirou partido de alguns erros lusos para cavar um fosso de oito pontos aos 17-9, com um parcial de cinco seguidos, que lhe permitiu gerir e ‘fechar’ aos 25-15, em 22 minutos, com um ataque de Raphaela Folie.

A seleção italiana entrou no segundo ‘set’ com um parcial de cinco pontos consecutivos (5-0) e abriu a diferença para oito pontos aos 12-4, que manteve aos 16-8, 18-10 e 20-12.

Portugal conseguiu somar dois pontos seguidos, pela primeira vez no ‘set’, aos 21-13 e 21-14, mas a Itália colocou cobro à reação lusa com quatro pontos consecutivos, que lhe permitiu fechar aos 25-14, em 18 minutos, com um serviço direto de Paola Egonu.

O terceiro parcial foi uma cópia do anterior, com a seleção transalpina a chegar aos 6-0, altura em que Portugal respondeu com dois pontos consecutivos, e a cavar novo fosso pontual médio de cinco que se manteve até aos 16-11.

Um parcial de nove pontos marcados e apenas dois sofridos, permitiu à Itália, melhor no bloco, ataque e serviço, fechar o parcial aos 25-13, em 22 minutos, e terminar o jogo com um triunfo por 3-0.

A italiana Paola Egonu, com 13 pontos, foi a melhor pontuadora do encontro, enquanto Aline Rodrigues, com oito, foi a mais eficaz no sector da concretização na seleção portuguesa.

A seleção portuguesa prossegue sábado a sua inédita participação no Euripeu2019 frente à anfitriã Polónia. Integram ainda o grupo B, com sede em Lodz, as seleções da Bélgica, Ucrânia e Eslovénia.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos quatro grupos do Europeu2019, a realizar conjuntamente pela Turquia (grupo A), Polónia (B), Hungria (C) e Eslováquia (D), apuram-se para os oitavos de final.