Portugal perde com a campeã Sérvia e joga tudo com a Grécia

Com uma formação inicial sem a maioria dos titulares, exceção feita a Hugo Gaspar e ao líbero Ivo Casas, Portugal foi presa fácil para as garras da Sérvia, apesar da boa réplica no terceiro 'set', e perdeu por 25-15, 25-21, 22-25 e 25-17.

A Sérvia ascendeu, à condição, à liderança do grupo, com 10 pontos, mas mais um jogo do que a anfitriã e bicampeã mundial Polónia, segunda com oito, que ainda hoje defronta a Bélgica, que segue com a Ucrânia nas posições seguintes, com quatro pontos.

Portugal ocupa o quinto posto, com três pontos – fora dos lugares de acesso aos oitavos de final -, e concentra todas as atenções no último jogo da fase de grupos na quarta-feira com a Grécia, sexta e última classificada, com um, que pode valer a qualificação.

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).

A fase final do Europeu2021, que principiou a 01 de setembro e termina a 19, decorre repartida por quatro países – Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) – e envolve a participação de 24 seleções.