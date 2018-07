Portugal oferece materiais diversos a São Tomé no valor de 500 mil euros

As mais lidas

O donativo foi entregue no salão nobre da embaixada de Portugal na capital são-tomense.

"Portugal está, como sempre esteve e estará seguramente no futuro, ao lado de são Tomé e Príncipe, o que deixa bem claro a abertura que Portugal tem, teve para estes jogos e terá garantidamente no futuro", sublinhou João Paulo Rebelo.

Os materiais foram oferecidos no âmbito dos XI Jogos Juvenis da Comunidade de Países de Língua Portuguesa cuja cerimónia de encerramento deverá acontecer hoje.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok