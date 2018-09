Portugal Masters de golfe em "negociações" para mudar para outubro

O European Tour está a equacionar várias alterações no calendário competitivo para 2019 e o Portugal Masters deverá deixar a terceira semana de setembro para ser organizado em outubro, no Dom Pedro Victoria Golf Course.

A informação foi hoje confirmada à agência Lusa pelo diretor de campeonatos do European Tour, Peter Adams.

"Estamos a negociar essa possibilidade com o Turismo de Portugal e o Grupo Dom Pedro. Ainda não está oficialmente decidido, mas existe essa intenção e estamos a estudar essa hipótese de passar o Portugal Masters para outubro", confirmou.

Embora tenha ‘nascido’ em outubro, há 12 anos, em Vilamoura, o Portugal Masters em 2016 retrocedeu umas semanas no calendário, ocupando nos últimos dois anos a terceira semana de setembro.

Para o Turismo de Portugal, mais importante do que a data do evento português, dotado de dois milhões de euros, é manter capacidade organizativa dos últimos anos.

“É uma questão que obviamente tem que ser discutida entre os vários parceiros. A nossa preocupação é que a organização seja a melhor e, nesse sentido, o European Tour, em conjunto com a Federação Portuguesa de Golfe, tem feito um trabalho extraordinário para apresentar um torneio bastante competitivo”, destacou Luís Silva, membro do Conselho de Administração do Turismo de Portugal, responsável pela área do golfe.

Ainda de acordo com Luís Silva, o trabalho que tem sido feito “reflete-se depois de forma bastante interessante na visibilidade de Portugal enquanto país acolhedor de eventos internacionais deste calibre, associados ao produto de golfe".