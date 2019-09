Portugal joga pela primeira vez na Lituânia

Portugal procura hoje reforçar o segundo lugar do Grupo B de qualificação para o Euro2020 e aproximar-se da líder Ucrânia, na deslocação a Vilnius, para defrontar a Lituânia, última classificada do agrupamento.

Uma vitória no primeiro confronto oficial de sempre com os lituanos e um ‘tropeção' da Sérvia no Luxemburgo, num encontro que se também se realiza hoje, deixará a seleção nacional com a qualificação praticamente no ‘bolso' e com plenas hipóteses de ainda chegar ao primeiro lugar.

O triunfo do último sábado em Belgrado perante a seleção sérvia (4-2), o primeiro neste apuramento, deixou os campeões europeus com caminho livre para chegar à fase final do próximo Europeu, sem ter que passar pelo ‘play-off', um ‘plano B' que garantiu com a boa campanha na Liga das Nações.

O jogo de hoje será o primeiro de sempre da seleção lusa na Lituânia, num historial que inclui dois particulares, realizados em 2000 (5-1 em Viseu) e em 2004 (4-1 em Setúbal).

Caso marque no relvado sintético do LFF Stadionas, em Vílnius, Cristiano Ronaldo torna-se o segundo jogador na história do futebol a alcançar a marca dos 90 golos pela sua seleção, de acordo com os números da FIFA. Só o iraniano Ali Daei conseguiu tal feito (acabou a carreira com 109).

Nelson Semedo, que leva um registo de três jogos consecutivos a titular na seleção nacional, esteve ausente no último treino, devido a problemas físicos, e deverá falhar o encontro, com João Cancelo a espreitar um lugar no ‘onze'.

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).

O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.