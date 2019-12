Euro2020

Portugal integrado no grupo F, juntamente com França e Alemanha

A seleção portuguesa de futebol, detentora do título, ficou hoje inserida no grupo F do Campeonato Europeu de 2020, juntamente com Alemanha, França, campeã mundial, e uma seleção vinda do 'play-off', ditou o sorteio realizado em Bucareste.