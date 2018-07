Portugal fecha Europeus de canoagem de maratona com quatro lugar em K2

As mais lidas

Portugal fechou a participação nos Europeus de maratona com quatro medalhas, duas das quais em seniores, com José Ramalho a conquistar o outro na prova de K1 e Rui Lacerda a prata em C1.

Na prova de C2, as duas duplas portuguesas Sérgio Maciel/Leonardo Vicente e Rui Lacerda/Ricardo Rodrigues desistiram.

Os franceses Edwin Lucas e Stéphane Boulanger conquistaram a prata, com o tempo de 1:55.13, e os espanhóis José Julian e Miguel Fernandez ficaram com o bronze, ao concluírem em 1:55.16.

