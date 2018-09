Portugal fecha apuramento para o Europeu de fustal feminino com goleada

As mais lidas

O título europeu vai ser disputado em meados de fevereiro num torneio com os vencedores dos quatro grupos de apuramento: Portugal, Espanha, Rússia e Ucrânia.

Portugal, já qualificado para o primeiro Europeu de fustal feminino, encerrou este sábado a campanha de apuramento com uma goleada sobre a Sérvia, por 11-0, na terceira e última jornada do Grupo 4.

