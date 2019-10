Portugal faz o último treino antes da receção ao Luxemburgo

A seleção portuguesa de futebol realiza esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o último treino antes do embate de sexta-feira com o Luxemburgo, do Grupo B de qualificação para o Euro2020.

Portugal abdicou do habitual treino de adaptação ao relvado do palco do encontro, neste caso no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e preferiu efetuar o decisivo apronto em 'casa'.

No dia em Fernando Santos completa 65 anos, a seleção nacional tem uma sessão agendada para as 10h00 (hora dos Açores), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na quarta-feira, William Carvalho já trabalhou integrado no grupo, aparentemente sem qualquer limitação física, enquanto Mário Rui ainda treinou à parte.

Depois da sessão, às 11h45, o selecionador nacional e um jogador ainda a designar irão fazer, em conferência de imprensa, a antevisão do duelo com o Luxemburgo, igualmente na Cidade do Futebol.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo, sexta-feira, num jogo com início marcado para as 18h45, e deslocam-se a Kiev na segunda-feira, para defrontar a Ucrânia, que lidera o grupo B.

Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.

A Ucrânia lidera o grupo com 13 pontos, seguida de Portugal, que tem oito, mas menos um jogo. A Sérvia é terceira, com sete, à frente do Luxemburgo, que tem quatro, e da Lituânia, com um.

O Portugal-Luxemburgo vai ter arbitragem do polaco Daniel Stefanski.