Portugal falha título europeu de hóquei em patins, ao ser goleado pela Espanha

A seleção lusa continua a comandar o ‘ranking’ da prova, com 21 títulos, mas não vence fora de Portugal desde o triunfo na edição de 1996, na cidade italiana de Salsomaggiore.

O benfiquista Jordi Adroher, aos seis minutos, o ‘leão’ Ferran Font, aos oito e 42, Edu Lamas, aos 22, Ignacio Alabart, com 32, Pau Bargalló, aos 35, marcaram os golos da Espanha, que somou o 17.º título da sua história.

O benfiquista que vai rumar ao FC Barcelona ainda ‘bisou’, aos 49 minutos, sagrando-se melhor marcador da prova, com 24 golos.

A seleção portuguesa de hóquei em patins falhou este domingo a revalidação do título europeu, ao ser goleada por 6-3 pela anfitriã Espanha, na final da 53.ª edição da prova, disputada em Corunha.

