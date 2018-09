Portugal falha final da Superfinal da Liga Europeia de futebol de praia

As mais lidas

No domingo, Portugal vai disputar o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.

Depois de sofrer o primeiro golo, Portugal acabou o primeiro período a vencer por 2-1 e o segundo a liderar por 3-2, mas ‘tombou’ no terceiro, no qual não conseguiu marcar ou evitar o ‘bis’ de Lllorenç, que colocou a Espanha na final.

A seleção portuguesa de futebol de praia falhou este sábado o apuramento para a final da Superfinal da Liga Europeia, ao perder por 4-3 com a Espanha, nas meias-finais, na Sardenha, em Itália.

