Portugal envia 12 mil vacinas para São Tomé e Príncipe

As vacinas serão acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração, incluindo seringas e agulhas, segundo um comunicado publicado no portal diplomático.

Este lote de vacinas chegará à cidade de São Tomé na madrugada de sábado, onde será entregue às competentes autoridades sanitárias são-tomenses, adianta.

Esta doação "insere-se no cumprimento do compromisso político assumido pelo Governo português de disponibilizar pelo menos 5% dos seus lotes de vacinas para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP], e inscreve-se na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia covid-19 entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste".

Em maio último, foi enviado um primeiro lote para Cabo Verde, e, um outro, em julho, para Moçambique, sendo este o terceiro lote que Portugal envia.

Ainda durante o mês de julho, seguirão novos lotes de vacinas para Angola, Guiné-Bissau e Timor-Leste, indica a mesma fonte.

Esta ação "é o resultado do esforço conjunto" do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, da Embaixada de Portugal em São Tomé, do Ministério da Saúde, através da Direção-Geral de Saúde, da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Iinfarmed) e da ‘Task Force’ do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 em Portugal.

São Tomé e Príncipe registou 2.387 casos e 37 óbitos devido à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.142 pessoas e foram registados 902.489 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.