Portugal encerra Jogos Europeus Universitários com 14 medalhas

Portugal conquistou um total de 14 medalhas na prova, quatro no remo, seis na canoagem, duas no judo e outras duas no futsal, com a equipa da casa a somar 10 ‘metais’.

A Universidade de Coimbra (UC) fechou o evento na frente do medalheiro por instituições, enquanto Portugal terminou no terceiro lugar por países, atrás apenas do Reino Unido, primeiro, e da Alemanha, segunda.

No Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, local onde se realizaram as provas aquáticas, foram conquistadas o maior número de medalhas, um total de 10.

No remo, Joana Branco (Universidade do Porto) conseguiu duas de ouro, uma delas com Inês Oliveira, para além do ouro dos irmãos Afonso e Dinis Costa (UC) e o bronze de João Gomes e Pedro Mateus (UC).

Na canoagem, Francisca Laia, a única olímpica da comitiva portuguesa, e David Varela conquistaram dois ouros em conjunto, com mais um ouro para Laia e prata para Varela, enquanto Bruno Afonso conseguiu outro segundo lugar e Sara Sotero e Hugo Figueiras arrecadaram um bronze, num ‘pleno’ da equipa da casa.

No judo, Catarina Costa (UC) sagrou-se campeã em –48 kg, enquanto Rodrigo Lopes (Universidade de Lisboa) ganhou prata em -60 kg.

Aos dois ‘metais’ junta-se ainda um título para Inês Moreira e João Patrício, da equipa da casa, numa competição de ‘nage no kata’, sendo que a dupla foi a única inscrita para participar.

No último dia de provas, a Universidade do Minho conquistou uma medalha de prata no futsal masculino, em que a UC voltou a conseguir novo ‘metal’, o bronze.

A quarta edição dos Jogos Europeus Universitários termina hoje, depois de juntar 13 desportos em Coimbra, com a participação de cerca de 4.500 atletas – a sua maioria campeões nacionais universitários nas 13 modalidades em competição, entre eles cerca de 450 portugueses -, de 295 universidades de 40 países.