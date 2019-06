Portugal eleito Melhor Destino Turístico europeu pelo 3º. ano consecutivo pelos World Travel Awards

As mais lidas

Portugal foi eleito, em 2018, o Melhor Destino do Mundo pelo segundo ano consecutivo.

Para o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, citado no comunicado, “é uma enorme satisfação receber o ‘óscar’ de Melhor Destino Europeu pelo terceiro ano consecutivo”.

Além do prémio de Melhor Destino Europeu, Lisboa recebeu o prémio de Melhor Destino de ‘City Break’ e Melhor Porto de Cruzeiros, a Madeira foi eleita o Melhor Destino Insular, os Passadiços do Paiva ganharam o prémio de Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico e o Dark Sky Alqueva recebeu o Prémio Europeu de Turismo Responsável.

No total, precisa, Portugal recebeu 39 prémios (mais três do que em 2018).

Em comunicado enviado pelo gabinete do ministro Adjunto e da Economia é referido que “esta distinção foi atribuída pela primeira vez ao país em 2017, renovada em 2018 e novamente atribuída em 2019” o que consolida o reconhecimento internacional de Portugal como destino turístico e mostra como o país está “no top das preferências dos turistas internacionais”.

Portugal foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino Turístico europeu pelos World Travel Awards, numa cerimónia que decorreu no sábado à noite na Madeira.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok