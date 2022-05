Portugal é um dos países que 'mais vai sentir as alterações climáticas'

“Portugal é em toda a Europa um dos países que mais sente, e mais vai sentir, os efeitos das alterações climáticas e dos fenómenos extremos e subida do nível de águas”, afirmou o governante, em Vila do Conde, no distrito do Porto, a discursar numa cerimónia de assinatura de um protocolo de intervenção para proteger o sistema dunar entre Mindelo e a Ribeira de Silvares.

Duarte Cordeiro salientou que “todo o litoral vai obrigar a uma atuação permanente, vigilante e persistente de recarga de praias, reposição do sistema dunar, manutenção de estruturas de defesa costeira, de desassoreamento dos sistemas dunar e das barras.

O ministro recordou que já estão previstos “importantes investimentos no litoral”, com recursos a financiamento europeu, de 143ME, dos quais já foram aprovados 118ME e executados cerca de 77ME.

Quanto ao projeto protocolado, orçado em 800 mil euros, para proteção do sistema dunar entre Mindelo e a Ribeira de Silvares, segundo explicou o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, aquele pretende resolver “o agravamento do estado da erosão costeira, da deslocação da duna primária para o interior e da invasão do passadiço existente na área e o quadro de instabilidade dunar e estrutural” resultante dos “grandes volumes de areia” no local.

Na sessão, foi ainda anunciado que a intervenção de proteção e reabilitação da marginal da praia de Árvore, em Vila do Conde, vai “estar em curso até ao final deste mês”.

No total, o plano de recuperação e requalificação ambiental de Vila do Conde prevê um investimento de cerca de cinco milhões de euros em quatro projetos, sendo eles o de proteção e reabilitação do sistema costeiro na Marginal Atlântica (1,09ME) e de proteção e reabilitação da defesa aderente da marginal da praia de Arvore (1,8ME), ambos já aprovados para financiamento europeu, e o projeto de reabilitação da marginal no rio Ave (1,98ME) e de proteção do sistema dunal entre Mindelo e a Ribeira de Silvares (0,8ME), estes em fase de candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).