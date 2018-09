Portugal e Espanha decidem título europeu de hóquei em patins sub-17

No jogo disputado no Palasport D. Pietri, em Correggio (Itália), Portugal chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo de Rodrigo Martins, dilatando a vantagem na etapa complementar com o tento de Gonçalo Gomes e um ‘bis’ de Lucas Santos, que reforçou a sua posição de melhor marcador do torneio, com 14 golos em seis partidas já disputadas.

O triunfo permitiu à equipa orientada pelo selecionador Nuno Ferrão passar a somar seis pontos em dois jogos no grupo C, a ‘poule’ final, tantos quanto a Espanha, que bateu a Itália, por 9-5. Na última ronda, num sistema em que todas as seleções se encontram, os rivais ibéricos medem forças hoje, às 20:00 (hora de Lisboa), pela vitória no Campeonato da Europa.