Portugal é destino preferido dos brasileiros na Europa com 15,8% das preferências

“O Brasil é um dos mercados estratégicos para Portugal enquanto destino turístico e é atualmente o 6.º emissor de turistas para o nosso país”, disse o Governo, num comunicado.

Segundo a tutela, “os mais recentes números são reveladores da sua importância e crescente recuperação”, sendo que, “no primeiro trimestre de 2023, em comparação com período homólogo de 2019, as dormidas e os hóspedes ficaram apenas a 4% dos valores pré-pandémicos”, mas assiste-se a “um incremento muito significativo das receitas, na ordem dos 42,5%”.

“Portugal é o destino número um dos brasileiros na Europa”, indicou. Questionado pela Lusa, o Governo referiu que em 2022, o top 10 dos destinos dos turistas brasileiros quando viajam para o estrangeiro era: “EUA (16,3%), Portugal (15,8%), França (12,5%), Argentina (10,0%), Itália (7,6%), Espanha (6,8%), México (4,0%), Uruguai (3,6%), Reino Unido (3,4%) e Chile (3,0%)”, segundo os dados da Globaldata, publicados no portal de estatísticas do Turismo de Portugal.

Por outro lado, o “Brasil continua a ser uma aposta estratégica para o turismo português, com enorme potencial de crescimento, tanto em termos de consumidor final, como no segmento empresarial”.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, participa, entre hoje e domingo, “no maior evento de promoção do turismo no Brasil, o ‘Portugal 360’, que se realiza em São Paulo”, uma iniciativa promovida pelo Turismo de Portugal, apresenta a oferta turística portuguesa, de acordo com o comunicado.

Para o governante, “o Brasil é um mercado estratégico para o turismo português” que “dá resposta a três grandes desafios - turismo todo o ano, em todo o território e crescimento em valor, pois tem estadias longas e receita média alta. Este evento visa reforçar a notoriedade de Portugal como destino de excelência”, referiu, citado na mesma nota.

O evento contará com mais de 400 agentes de viagem e operadores brasileiros “que vão estar em contacto com empresas portuguesas e com as regiões de turismo de Portugal”, segundo a mesma nota.