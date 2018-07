Portugal discute título frente à eterna rival Espanha

As mais lidas

Portugal domina o palmarés do hóquei em patins europeu, muito fruto de conquistas nos anos 60 e 70, e apesar de ser o campeão em título, conquistado em 2016 em Oliveira de Azeméis, encontrará uma Espanha que foi heptacampeã desde 2000.

No Europeu, que decorre desde 14 de julho, a seleção das 'quinas' venceu no grupo A Andorra (11-0), Suíça (7-1), Áustria (15-1) e França (5-4), nos quartos de final a Inglaterra (14-2) e nas 'meias' a Itália (4-2).

"Vai ser uma final decidida no plano emocional e nos pequenos detalhes", disse o selecionador Luís Sénica.

A Espanha será, porém, o adversário mais difícil, não só por jogar em casa, mas por ser atualmente o país com maior domínio na modalidade, não só ao nível de clubes, mas também de seleções.

Os portugueses, treinados pelo selecionador Luís Sénica, venceram todos os jogos que disputaram neste Europeu, o último dos quais no sábado, batendo a também favorita Itália por 4-2.

