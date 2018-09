Portugal defende reforço de programa para ensaios clínicos na África subsaariana

As mais lidas

O ministro sublinhou que o objetivo é “ajudar a desenvolver e a fixar recursos humanos qualificado em África, a nível de capacitação científica” e “infraestruturas humanas”, apostando na educação e no desenvolvimento de redes, pois o contexto social e institucional em África “é particularmente fragmentado”.

Manuel Heitor deu como exemplos a parceria entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a fundação Aga Khan, para estimular a capacitação científica em África desenvolvendo redes entre instituições africanas em países como Guiné-Bissau, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Tanzânia, África do Sul, Cabo Verde, Moçambique e Angola, ou o Centro Internacional de Investigação para o Atlântico.

Por isso mesmo, defende um reforço orçamental, no âmbito do novo Horizonte Europa (programa europeu para o período 2021-2027) que está a ser discutido.

A parceria visa acelerar o desenvolvimento de fármacos e vacinas para o VIH/SIDA, a tuberculose e a malária, “dramas particularmente críticos na África subsaariana”, segundo o ministro, com particular incidência em ensaios clínicos.

Em declarações à Lusa, à margem do 9.º Fórum da Parceria entre a Europa e os Países em Desenvolvimento para a Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP), em Lisboa, Manuel Heitor frisou que a EDCTP acentua a necessidade de estabelecer parceiras intergovernamentais orientadas “para problemas críticos, não apenas de África, mas de todo o mundo, e da Europa em particular”.

O ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior defendeu hoje que o orçamento da parceria europeia com os países em desenvolvimento para a realização de ensaios clínicos deve ser reforçado para desenvolver a “infraestrutura humana” na África subsaariana.

